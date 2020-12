Bedreiger kerken aangehouden

Op die bewuste zondag ontving de politie een melding over een mogelijke vuurwerk actie op kerken in Woudenberg. De politie hield toezicht tijdens de diensten en stelde een onderzoek in naar de persoon die voor deze bedreigingen aansprakelijk was.

Dit onderzoek resulteerde in het bekend worden van zijn identiteit. Op maandag 21 december werd de verdachte, een 18-jarige inwoner van Woudenberg, gearresteerd.

De woudenberger is na zijn verhoor naar huis gestuurd. Het Openbaar Ministerie beslist over de afdoening.