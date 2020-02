Heler van straatroofbuit aangehouden

Rechercheonderzoek naar buit van straatroven leidde naar een opkoper in Amsterdam die een telefoon gekocht had, niet wetende dat deze gestolen was bij een straatroof gepleegd op 25 januari in Almere. De 23-jarige aanbieder van de telefoon uit Almere werd aangehouden voor heling. De inkoper deed aangifte van oplichting. De recherche doet verder onderzoek in deze zaak.

Tips?

In totaal zijn er nu zeven personen aangehouden i.v.m. straatroven in Almere. De recherche is druk met de onderzoeken en hoopt snel meer aanhoudingen te verrichten. Hiervoor vraagt zij ook getuigen en mensen die meer informatie hebben, dit door te geven via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

Advies!

Ben je zelf (bijna) slachtoffer van straatroof? Bel direct 112 en onthoud zo mogelijk het signalement van de dader(s): denk hierbij aan o.a. kleding, postuur, lengte, haarkleur, vervoersmiddel en vluchtrichting. Voel je je onveilig? Zorg dat je in de buurt blijft van andere mensen.