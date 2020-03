Gewonde vrouw ongeluk Oudewater overleden, politie zoekt getuigen

Die middag rijdt een bestelbusje achteruit over de Hendrik van Viandenstraat in Oudewater, met de bedoeling een parkeervak in te rijden. De 32-jarige bestuurder van het bestelbusje ziet niet dat er op dat moment een fietsster achter zijn voertuig bevindt. Het komt tot een aanrijding. De fietsster komt ten val en raakt zwaargewond. De vrouw wordt overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij enige tijd later als gevolg van haar verwondingen overlijdt.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de toedracht en wil graag spreken met mensen die getuigen zijn geweest van het ongeval. Ook zijn we op zoek naar mensen die rond 14.15 uur hebben geparkeerd of zijn weggereden uit een parkeervak aan de Hendrik van Viandenstraat, ter hoogte van het gezondheidscentrum.

Hen wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Wie liever anoniem reageert kan dit doen via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.