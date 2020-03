Getuigen van mishandeling in Utrecht gezocht

Rond 17.40 uur liep een aantal jongens op Vredenburg vlak langs mensen zonder 1,5 meter afstand te houden en hoestten hen in het gezicht. Een man en een vrouw spraken hen hierop aan en werden door de jongens in hun gezicht gehoest en mishandeld. Zij belden de politie, maar agenten konden de gevluchte jongens niet vinden.

Tips?

De politie neemt dit incident hoog op. Camerabeelden worden geanalyseerd en de politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.