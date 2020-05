Truc met gebaksdoos maakt van bejaarde vrouw slachtoffer diefstal

Eén van de vrouwen zei iets lekkers bij zich te hebben en had ook een gebaksdoos bij zich. De bewoonster dacht dat de vrouw de dochter van een kennis was en deed open. De vrouwen en de man drongen het huis binnen en één van de vrouwen drong het slachtoffer haar keuken in. Ondertussen gingen de andere vrouw en man op rooftocht elders in het huis. Na een paar minuten ging het trio weg met als buit sieraden en met geld. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar ontredderd achter.



Signalement

De vrouwen en de man zagen er als volgt uit:

De vrouw met de gebaksdoos had een lichtgetinte huidskleur, had een slank postuur, was ±1.60 meter lang en ca 30 jaar oud. Ze droeg nepwimpers, had een hoofddoek om en een gekleurd sjaaltje om haar nek. Ze droeg een jasje, kort rokje en hakken.

De tweede vrouw had een gezet postuur, had een lichtgetinte huidskleur, en was ± 1.80 meter lang en was rond de 35 jaar oud. Ze had donker haar in een staart, droeg een rok, een trui en een legging.

De man in het gezelschap had een normaal tot gezet postuur, had een licht getinte huidskleur, was ± 1.75 meter lang en was rond 30 á 35 jaar oud. Hij had zwart kort haar en droeg een donkerblauwe trui en spijkerbroek.



Bel de politie

Heeft u het drietal voor of na de woningoverval gezien? Of bent misschien zelf door (een van) hen lastiggevallen. Wellicht heeft u het trio op camerabeeld? Of herkent u de drie mensen aan de hand van hun signalement? Bel dan het Regionaal Team Overvallen van de politie in Rotterdam via 0900-8844. Of bel anoniem naar 0800-7000.