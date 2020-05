Twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek

Op 9 juli 2019 was er een actiedag in groot internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. In verschillende landen werden in totaal 20 panden binnen gevallen. Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van binnengekomen informatie. Al gauw kwam een echtpaar in beeld, een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw. Ze werden het onderwerp van onderzoek. Sporen leidden naar verschillende panden in binnen en buitenland. Maar ook bleken ze een luxe leven te leiden met dure auto’s en luxe goederen. Het onderzoek richtte zich ook op het inkomens en uitgave patroon van het tweetal. Er was een samenwerkingsverband met Europol en Eurojust voor deze actie die de invallen in België, Bosnië, Spanje en Slovenië coördineerde. Gezocht werd, onder andere in de woning aan de Oleanderstraat, naar bewijs voor het witwassen zoals documenten, (eigendoms-)aktes, bonnen en gegevensdragers. Er is toen veel bewijs vergaard tegen het echtpaar.