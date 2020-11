Jongen (17) aangehouden na steekincident

Breda - Een 16-jarige jongen is vanmiddag met een steekvoorwerp in een van zijn benen gestoken. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde na een zoekactie omstreeks 14.40 uur op een adres in de Esserstraat in Breda een 17-jarige jongen als verdachte.