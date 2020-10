Politie zoekt getuigen steekincident Goudsesingel

Voor zover nu bekend heeft de 15-jarige Rotterdammer zaterdagavond gewerkt bij een pizzeria op de Goudsesingel. Hij zou met een vriend met de tram naar huis gaan. Als hij aan komt lopen bij de tramhalte is hij al gewond. Er wordt een ambulance gebeld die de jongen snel meeneemt naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is niet aanspreekbaar.



De politie onderzoekt wat er gebeurd is en waar het gebeurd is. Om dit te achterhalen komt de politie graag in contact met iedereen die informatie heeft of iets heeft gezien in de omgeving van de Goudseingel/ Meent tussen elf en twaalf uur.



Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.