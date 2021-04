Jongen aangehouden op verdenking van heling danwel vernieling scooter

Politieagenten reageerden vrijdagavond rond 20.00 uur op een melding over de vondst van een gestolen snorfiets in een sloot in de Havenstraat. Ter plaatse troffen ze inderdaad de tweewieler aan. Het vervoermiddel bleek die middag rond 15.00 uur te zijn weggenomen in Werkendam. De 81-jarige eigenaar heeft hiervan aangifte gedaan.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de 14-jarige verdachte mogelijk iets te maken heeft met de diefstal of met het te water raken van de snorfiets. Dat wordt nog nader onderzocht.