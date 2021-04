Man gaat door het lint en bijt agent in zijn hand

Rond 20.00 uur werd de politie geroepen naar het AZC aan de Kivitsblekweg in Oisterwijk. Daar was namelijk een persoon aanwezig waarvan bekend was dat hij een lokatieverbod had voor dat centrum. Toen agenten hem sommeerde om te vertrekken ging de man volledig door het lint. Tijdens de schermutseling die daarop ontstond werd een van de agenten fors in zijn hand gebeten. De verdachte (21) werd uiteindelijk onder controle gebracht en aangehouden.