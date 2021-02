Vuurwapens en drugs aangetroffen, vier verdachten aangehouden

Rechercheurs van de dienst regionale recherche troffen op vijf verschillende locaties in Den Haag, twee vuurwapens, contant geld, verdovende middelen en dure horloges aan. Agenten hielden in vier woningen in Den Haag vier mannen aan, in de leeftijden tussen 27 en 60 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij bezit en/of handel in verdovende middelen en vuurwapens. Het onderzoek naar de afkomst van de vuurwapens en de verdovende middelen is nog in volle gang. De vier mannen worden op vrijdag 19 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris.