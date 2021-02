Vijf aanhoudingen in februari door het EVA-Team

Een 42-jarige Hagenaar die was veroordeeld tot 1044 dagen gevangenisstraf voor inbraken en pogingen daartoe werd 1 februari aangehouden in een woning in Ypenburg. Ook hield het EVA-Team op 2 februari een 34-jarige man uit Den Haag aan in Rotterdam. Hij was eerder door de Rechtbank Midden Nederland veroordeeld tot 599 dagen gevangenis vanwege verkrachting en bezit van kinderporno.

Een 23-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats stond landelijk gesignaleerd om zijn verdere gevangenisstraf uit te zitten. Hij was veroordeeld tot 490 dagen voor Opiumwet delicten, diefstal en het overdragen van een wapen en moest no g119 dagen uitzitten. Op 3 februari is hij aangehouden in de woning van een vriendin.

Tot slot hield het EVA-Team op 4 februari nog twee veroordeelden uit Den Haag aan. Een 46-jarige man die nog 74 dagen gevangenisstraf moet uitzitten vanwege diefstallen. En een 41-jarige man die eerder was veroordeeld tot 77 dagen gevangenisstraf voor openlijke geweldpleging. Hij moet hier nog 60 dagen resterend voor uitzitten.

Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.