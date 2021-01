Politiechef Paulissen blikt terug op bewogen jaar

“Natuurlijk heeft COVID-19 een grote rol gespeeld in ons werk. We zagen vanaf vorig voorjaar geen evenementen en demonstraties en minder criminaliteit, maar dat trok snel weer bij. We hebben ondanks het coronavirus een jaar met mooie resultaten gedraaid”, aldus Paulissen.

Het aantal criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) dat vorig jaar is opgerold, daalde licht (van 142 in 2019 naar 136 in 2020). Daarentegen werd er veel meer crimineel verworven vermogen afgepakt. Zo werd in 2019 nog beslag gelegd op 9,3 miljoen euro, een jaar later was dat 16,9 miljoen euro. “We hebben veel drugslabs opgerold, daarbij enkele tientallen verdachten aangehouden en diverse mooie witwasonderzoeken gedraaid. Het gevolg is dat we criminelen pakken op de plek die het meeste pijn doet: in hun portemonnee”, stelt Paulissen.

Impactvolle misdrijven

Het aantal High Impact Crimes (impactvolle misdrijven) liep vorig jaar verder terug, dat past bij de landelijke trend. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar naar 2528 (2019: 3329). Daarvan werd 8,8 procent opgelost. Ook waren er minder straatroven in Oost-Brabant in 2020: 116. Een jaar eerder waren dat er nog 137. In 2019 werd 42,4 procent van alle straatroven opgelost. Tot slot ook mooie resultaten bij het aantal overvallen. Dat daalde met bijna 25 procent van 87 in 2019 naar 64 vorig jaar. Van alle overvallen werd vorig jaar 51,6 procent opgelost.

Vindingrijk

Politiechef Paulissen: “Uiteraard zien we in deze cijfers in meer of mindere mate de invloed van de coronamaatregelen terug. Zo hadden we 35 procent meer incidenten met mensen met verward/onbegrepen gedrag. Maar ook criminelen zijn vindingrijk, zo is cybercrime afgelopen jaar fors gestegen. Voor burgers (o.a. vriend-in-nood-fraude), maar zeker ook voor bedrijven (bijvoorbeeld ransomware) is de schade en impact groot. Al bij al dus geen enkele reden voor ons als politie om op basis van 2020 achterover te leunen.”