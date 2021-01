Vrouw gewond na burenconflict

Haarlem - Maandagmiddag werd in een supermarkt aan de Rijksstraatweg opgemerkt dat een 59-jarige vrouw een wond in haar nek had. Ze had deze opgelopen bij een hoog oplopend burenconflict in de Hodsonstraat vlak daarvoor, en de verwonding nog niet bemerkt. De vrouw is vervoerd naar het ziekenhuis. Daar is geconstateerd dat ze ook meerdere verwondingen had op haar rug. Ze heeft aangifte gedaan, haar wordt slachtofferhulp aangeboden.