Politie zoekt beelden van mishandeling agenten tijdens ongeregeldheden in Zwolle

Zwolle - Maandagavond 25 januari was het erg onrustig in de binnenstad van Zwolle. Op de overgang van de Melkmarkt naar het Rodetorenplein kwam het tussen 20.30 en 20.45 uur zelfs zover dat een groep jongeren zich met stenen tegen agenten in een auto keerden. Een steen ging door de ruit, in het gezicht van de collega. De politie vraag iedereen die maandagavond op de Melkmarkt/Rodetorenplein was of daar woont en over camerabeelden beschikt tussen 20.30 en 20.45 uur om die te uploaden via onderstaand tipformulier.