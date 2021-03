Winkel overvallen; politie zoekt extra beelden

De politie heeft al met veel getuigen gesproken en is nu specifiek op zoek naar mensen die beschikken over beelden. Deze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een slimme deurbel of van een dashcam. Mogelijk zijn daarop de daders vastgelegd in de omgeving van de Hindersteinlaan. Het is onbekend gebleven hoe de verdachten zijn vertrokken en in welke richting ze zijn gevlucht.

Signalement

Een van de daders droeg een zwarte muts met een witte tekst erop. Hij had een zwarte trainingsbroek aan. De andere dader droeg een zwart Nike-trainingsjack met een capuchon en had verder een zwarte trainingsbroek aan. Tijdens de overval droegen ze vermoedelijk een mondkapje.

Getuigen of beeld?

Weet je meer over deze overval of heb jij de beelden die de politie zo goed kan gebruiken? Maak dan gebruik van het onderstaande tipformulier om de beelden te uploaden of bel met 0900-8844. Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.