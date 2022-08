Aanrijding fietser Utrecht, auto rijdt door

De fietser reed rond 12 uur ’s nachts vanaf de Kennedylaan, de Pijperlaan op, waar hij vermoedelijk met hoge snelheid geschept werd door een auto. Deze auto reed vervolgens door. De fietser is vervolgens zwaar gewond vervoerd naar het ziekenhuis.

Een auto is niet veel later gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal, onder de Prins Clausbrug. De bestuurder zat niet in de auto en is niet meer gevonden. Politie doet onderzoek naar eventuele verbanden en mogelijke betrokkenen voor beide incidenten.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en kan hierbij hulp gebruiken van getuigen. Heeft u de auto met hoge snelheid zien rijden in de buurt van de Pijperlaan, Beneluxlaan of de Prins Clausbrug in Utrecht? Of was u getuige van de aanrijding van de fietser op de Pijperlaan?

Alles wat u gezien of gehoord heeft kan ons verder helpen in het onderzoek. Ook komen wij graag met u in contact als u in het bezit bent van camerabeelden. Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000 of onderstaand tipformulier.