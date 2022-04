Twee verdachten aangehouden voor internationale drugshandel

Beuningen (GLD) - Op donderdag 21 april 2022 zijn een 53-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Beuningen (GLD) aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij internationale drugshandel. In een woning en bedrijfspand in Beuningen hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Daarbij zijn gegevensdragers en administratie in beslag genomen die worden onderzocht.