Politie onderzoekt mogelijk schietincident

Politieagenten gingen met spoed ter plaatse en troffen op de opgegeven locatie een aantal lege hulzen aan. De hulzen alsmede de locatie waar ze gevonden zijn, worden onderzocht. Zo verricht de politie onder andere een sporenonderzoek en vanmiddag ook een buurtonderzoek. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt, bij de politie heeft zich tot op heden geen slachtoffer of betrokkene gemeld. Het onderzoek is nog in volle gang.