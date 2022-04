Getuigen gezocht ontploffing bij woning

Uit een eerste onderzoek bleek dat vermoedelijk een stuk zwaar vuurwerk was afgegaan bij de voordeur. In de loop van de dag vindt een buurt- en technisch sporenonderzoek plaats. De bewoner heeft aangifte gedaan. De bewoner is slachtofferhulp aangeboden.

GETUIGEN GEZOCHT

De politie is op zoek naar getuigen. Weet u wie iets te maken heeft met dit voorval of heeft u waarnemingen of beelden van verdachte personen in de omgeving? Meldt u zich dan bij 0900-8844. Wilt u uw verhaal alleen anoniem kwijt? Dan kunt u terecht bij meld misdaad anoniem. Beelden kunt u uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022078661.