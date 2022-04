Man aangehouden in bezit van drugs

De eigenaar van de auto, die verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de aanwezigheid van de drugs, is aangehouden. Bij fouillering aan her bureau kwamen nog eens 54 pillen vermoedelijk XTC, gripzakjes softdrugs en een viertal ponypacks vermoedelijk cocaïne tevoorschijn. Alle drugs zijn inbeslaggenomen en worden nader onderzocht. De verdachte, een 21-jarige man uit Blokker, is ingesloten.

2022078619