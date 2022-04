Politie houdt drie mannen aan na mishandeling en belediging handhavers

Een groep mannen had zich in de Kraanstraat schuldig gemaakt aan het beledigen van medewerkers van de afdeling Handhaving van de gemeente Breda, die in het centrum aan het werk waren. Toen de handhavers op het Kasteelplein een van de mannen wilden aanhouden voor belediging, bemoeiden andere mannen uit de groep zich met de aanhouding. Daarbij zou een van de handhavers zijn mishandeld. Uiteindelijk lukte het de handhavers samen met toegesnelde politiemensen om drie verdachten aan te houden. De 19-jarige verdachte bleek onder invloed van alcohol te zijn (uitslag blaastest 730 ug/l). Het drietal is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

Veilige publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.