Twee minderjarigen aangehouden op verdenking van heling

Agenten troffen het tweetal, samen met een scooter, aan in de Baardwijkstraat. Na controle bleek dat de scooter die de jongens bij zich hadden van diefstal afkomstig was. De tweewieler zou medio maart gestolen zijn vanaf het Piusplein. Het tweetal is vervolgens aangehouden op verdenking van heling en samen met de scooter meegenomen naar een politiebureau. Ze zijn zaterdagochtend verhoord.