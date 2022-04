Aanhoudingen na steekincident in Nieuwegein

Die avond rond 19.10 uur ontstond er een vechtpartij tussen twee groepen ter hoogte van Het Sluisje, de Herenstraat en de Nedereindseweg in Nieuwegein. De drie verdachten zijn gehoord en zitten vast voor verder verhoor. Omdat op dit moment is de aanleiding van de vechtpartij en het steekincident nog onduidelijk.

Het conflict is mogelijk ontstaan in de buurt van een café op de Herenstraat. Om de rust te waarborgen en de openbare orde en veiligheid te beschermen heeft de burgermeester van Nieuwegein besloten om het café voor een week te sluiten.

Geef hulpverleners de ruimte

Naast de drie verdachten van het steekincident is ook een 50-jarige man uit Vianen aangehouden voor obstructie. In het kader van het onderzoek en om ter plaatse een veilige werkruimte te creëren werden omstanders verzocht te vertrekken. Na meerdere verzoeken, opdrachten en waarschuwingen van de politie, weigerde deze man hier gehoor aan te geven en het gebied te verlaten. Hierdoor is hij gewond geraakt door de beet van een politiehond en meegenomen naar het ziekenhuis. Hulpverleners hebben de ruimte nodig om hun werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. De politie helpt hen hierbij door het gebied af te zetten. Wanneer omstanders hier geen gehoor aangeven kan dit vervelende gevolgen hebben dat kan resulteren in een aanhouding.