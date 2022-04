Jongen neergestoken bij beroving Coolhaven: politie zoekt getuigen

De jongen loopt na een bezoekje aan de kermis naar de metro. Net voor het metrostation Coolsingel wordt hij rond 23.20 uur gestoken en beroofd van zijn Mocler jas en mobiele telefoon. De jongen weet richting naar de Nieuwe Binnenweg met de kruising Heemraadsingel te lopen waar de politie wordt gealarmeerd. Ambulancemedewerkers brachten de jongen naar het ziekenhuis voor behandeling. Hij maakt het naar omstandigheden gelukkig goed.



Agenten zijn een onderzoek gestart. Sporen en camerabeelden zijn veilig gesteld. Ook is er buurtonderzoek gedaan. Op de beelden is te zien dat twee jongens na de beroving wegrennen met drie andere jongens in hun kielzog. Twee jongens zijn weggereden in een donkere personenauto.



Informatie?

Helaas is er tot nu toe nog maar een beperkt signalement. Wat we nu weten is dat 1 van de jongens donker getint is. Hij vest en capuchon. De andere jongen is licht getint en droeg een trainingspak. Beiden zijn rond de 1.80-1.90 meter lang. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden die wellicht gemaakt zijn met een deurbel- of dashboardcamera.

Heeft u iets gezien tussen 23.00 en 23.30 uur in de omgeving van de Coolhaven en nog niet gesproken met agenten? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met het onderzoeksteam. Dit kan via onderstaande mogelijkheden.