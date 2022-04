Man rijdt in gestolen auto

Agenten gaven de bestuurder rond 20.50 uur op de A58 bij Rilland een volgteken naar de rustplaats Het Rak voor een controle. Uit een onderzoek in de politiesystemen bleken er valse kentekenplaten op de auto te zitten en staat het voertuig als gestolen geregistreerd. Tijdens de controle hebben agenten een adamanalyse en een speekseltest afgenomen bij de automobilist. De verdachte testte positief op het gebruik van drugs. De man is aangehouden en ingesloten in een politiecel voor verder onderzoek.