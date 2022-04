Nieuwe aanhouding voor vergismoord

(Foto van het slachtoffer, die eerder in Opsporing Verzocht werd getoond)

Op 6 juli 2020 werd in het Gelderse Beuningen de 49-jarige Mehmet Kilicsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Het rechercheteam is tot de conclusie gekomen dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet een onschuldig slachtoffer is. Tot nu toe is niet helder geworden wie wel het beoogde doelwit was. Er werden eerder al zeven verdachten aangehouden voor enige betrokkenheid bij de zaak. Van hen zitten er nog zes vast. Daarnaast werden er ook al drie mensen opgepakt die auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag gebruikt zijn.

De huidige verdachte kwam in beeld op basis van sporen. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zal over twee weken voor de raadkamer moeten verschijnen.

(^sk)