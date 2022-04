Getuigen gezocht openlijke geweldpleging

Nadien hebben de deelnemers van de ongeregeldheden zich verspreid. Op grond van de opgegeven signalementen heeft de politie in de omgeving 3 verdachten aangehouden, een 21 jarige man uit Almere, en een 19-jarige en 20 jarige man uit Heiloo.

GETUIGENOPROEP

Om het beeld van de ongeregeldheden te completeren roept de politie getuigen op zich via 0900-8844 te melden. Indien u beschikt over beelden van de incidenten beschikken wij daar graag over, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via het tipformulier onder vermelding van 2022080087.