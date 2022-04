Winkeldief geeft supermarktmedewerker kopstoot

Een supermarktmedewerker wil de man rond 17.55 uur controleren omdat hij zonder te betalen langs de kassa liep. Hij loopt achter hem aan naar buiten en spreekt de man aan. De man geeft hem een trap tegen haar been en slaat hem met een tas op zijn hoofd en gaat er vandoor. Ondertussen is de politie gewaarschuwd. Als de agenten bij de supermarkt aankomen zien ze een andere medewerker bij de verdachte staan die hem vervolgens een kopstoot geeft. De winkeldief is aangehouden en ingesloten voor verhoor.