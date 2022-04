Getuigen gezocht gewelddadige beroving Veenendaal

Rond 21.00 uur zat de 22-jarige vrouw in een auto op de parkeerplaats bij de sportvelden op de Groeneveldselaan in Veenendaal. Uit een andere auto, een rode Kia, stapten twee mannen uit. Een van de mannen trok met geweld de vrouw uit de auto en mishandelde de vrouw. De mannen riepen tegen de vrouw dat ze geld aan hen moest geven. Nadat de mannen haar auto doorzochten gaan ze er met de buit vandoor.

Iets gezien?

Was u getuige van deze gewelddadige beroving? Heeft u camerabeelden van de mannen, de auto’s of beelden van een dashcam? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier. Hierop kunt u ook direct beeldmateriaal uploaden.