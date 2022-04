Getuigen gezocht van inbraak winkelpand

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een afgaand alarm bij een winkel aan de Europaboulevard. Bij aankomst zagen de agenten dat de winkelruit kapot was. Twee verdachten zouden met de buit gevlucht zijn in de richting van Laan van Brussel. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders. Die zijn niet meer aangetroffen.

We zijn op zoek naar twee personen die op een donkerkleurige scooter na de inbraak zijn weggereden. De verdachten droegen donkere kleding met een capuchon of bivakmuts. Zij hadden een sporttas bij zich.

De politie is op zoek naar personen die informatie kunnen verschaffen die kan leiden tot de aanhouding van de inbrekers. Heeft u iets gehoord of zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022080756