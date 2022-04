Drie verdachten aangehouden na straatroof

De melding van de straatroof kwam rond 22.45 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer was mishandeld in een portiek aan de Jan Pienemanstraat en daarna beroofd van persoonlijke eigendommen. Toen de politie aan kwam bij het portiek, waren de daders al vertrokken in de richting van de Hoefkade.

Later op de avond kwam uit hetzelfde portiek een melding van overlast. De overlastgevers bleken spullen van het slachtoffer bij zich te hebben en te voldoen aan het signalement van de daders van de straatroof. Drie verdachten werden aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man, een 30-jarige vrouw en 36-jarige man, allen zonder vaste woon- of verblijfplaats.