Man (30) opgepakt na serie auto-inbraken in Delft

In maart van dit jaar heeft Delft te maken gehad met een golf aan auto-inbraken, alleen al in die kalendermaand kreeg de politie tientallen meldingen van diefstallen uit auto's. Hierop zijn agenten gericht gaan surveilleren, waardoor er een verdachte op heterdaad kon worden aangehouden. In de woning van de verdachte werden spullen aangetroffen die naar eerdere auto-inbraken te herleiden waren. Na verder onderzoek, waar onder meer videocamera´s zijn uitgelezen, wordt de 30-jarige verdachte nu in verband gebracht met 18 diefstallen uit auto’s. De man zit in voorlopige hechtenis en zijn betrokkenheid bij nog een aantal andere inbraken wordt onderzocht.

Melding maken

Melding maken van een strafbaar feit is van groot belang voor de politie. Hierdoor kunnen incidenten in kaart worden gebracht en kan er gericht gesurveilleerd worden. Dit helpt bij het opsporen van verdachten en het veiliger maken van de omgeving.

Iets verdachts? Bel direct 112

Ziet u iemand die opvallend veel interesse toont in geparkeerde auto’s? Bel dan direct 1-1-2. De kans is groot dat de politie een auto-inbreker op heterdaad kan betrappen en zo een inbraak kan voorkomen.