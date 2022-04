Getuigenoproep in zaak overleden man Minckelersstraat vanavond in Team West

Zware mishandeling woning Sleepnetstraat | Den Haag

Donderdag 21 april rond 03.45 vond een insluiping in een woning aan de Sleepnetstraat plaats. De bewoonster werd mishandeld door een tot op heden onbekende man. Op die bewuste donderdagochtend 21 april, een paar uur na het incident aan de Sleepnetstraat, zijn er van de vermoedelijke verdachte foto’s gemaakt. De eigenaresse van een auto die op een parkeerplaats tussen de Stuurmanstraat en de Loggerstraat geparkeerd stond zag de man in haar auto zitten en maakte foto’s. De foto’s worden in Opsporing Verzocht en Team West getoond.

Onderzoek overlijden Poolse man Minckelersstraat | Den Haag

Op 17 april werd in een woning aan de Minckelersstraat een overleden man aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Op zondagavond 17 april werden een 42-jarige en 20-jarige man aangehouden. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die op zondag 17 april in de omgeving van de Minckelersstraat waren. In de uitzending van Team West doet de politie een getuigenoproep.

Winkeldiefstallen parfumeriewinkels | Zoetermeer en Den Haag

In dezelfde parfumeriefilialen in Zoetermeer en Den Haag hebben meerdere keren winkeldiefstallen plaats gevonden. In augustus hebben drie mannen tassen vol parfum weggenomen uit een filiaal aan de Promenade in Zoetermeer. In september probeerde twee mannen dit opnieuw in hetzelfde filiaal, omdat ze werden betrapt gingen zij er zonder buit vandoor. In oktober hebben twee mannen en een vrouw parfum weggenomen uit een pand aan de Fahrenheitstraat in Den Haag. Inmiddels zijn een van de twee mannen en de vrouw aangehouden. In de uitzending toont de politie camerabeelden van de winkeldieven.



Bankhelpdeskfraude | De Lier

Donderdag 24 februari werd een inwoner van De Lier (Westland) gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. Deze zogenaamde medewerker vertelde het latere slachtoffer dat er problemen waren met zijn bankrekening. Uit voorzorg moest de pinpas worden opgehaald door een zogenaamde medewerker van de bank, dit gebeurde ook. Met deze bankpas is bij een geldautomaat in de Herenstraat in Monster gepind. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de pinster.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Geef uw tips door via de gratis opsporingstiplijn of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem. Iedere dinsdag is Opsporing Verzocht om 20.30 uur te zien op NPO1. Op woensdag wordt het programma om 13.20 uur herhaald op NPO2. Team West is dinsdag om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een keer herhaald.