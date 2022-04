Woning Beukendaal beschoten

Getuigen melden maandag 25 april tegen kwart voor vier dat een aantal jongens zich verdacht ophouden op de Beukendaal en dat zij een knal hebben gehoord. Agenten gaan ter plaatse en vinden in de portiek in de deur een kogelgat. In de woning treffen de agenten op dat moment niemand aan.



De politie onderzoekt wat er precies gebeurt is en wie hier bij betrokken zijn. Daarvoor komt de politie graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord of die misschien zelfs beelden hebben waarop de verdachten te zien zijn. Heeft u informatie of beelden, neem dan alstublieft contact op via 0900-8844 of via het tipformulier onder dit bericht. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met 0800-7000.