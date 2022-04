Overvaller aangehouden waardetransport Amsterdam

Amsterdam, Broek in Waterland - Op woensdag 19 mei 2021 werd een gewelddadige overval gepleegd op een waardetransport in Amsterdam. Na een wilde achtervolging en rechercheonderzoek werden negen verdachten aangehouden. Op 19 april is, in nauwe samenwerking met de Franse politie, nog een verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Lille (Frankrijk).