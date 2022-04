Ernstige mishandeling tijdens Koningsnacht

De jongen zou tussen 4.00 uur en 4.15 uur op straat zijn mishandeld door een nog onbekende dader. Dader en slachtoffer zouden mogelijk een conflict met elkaar gehad hebben voorafgaand aan de mishandeling. Door deze mishandeling raakte het slachtoffer dusdanig gewond dat hij het bewustzijn verloor en moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft al camerabeelden van de mishandeling. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Op de beelden is onder andere te zien hoe een jongen/ jongeman zich over het slachtoffer ontfermd na de mishandeling, deze zou door de dader geduwd zijn.

Contact

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022106763.