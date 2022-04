Getuigen gezocht van schietincident

Rond 03.30 uur ontving de meldkamer een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn. Een voertuig stopte, een persoon stapte uit, schiet enkele keren en stapt het voertuig weer in.

Agenten zijn snel aanwezig maar treffen niemand meer aan. Wel concluderen zij dat er werkelijk geschoten is. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Onderzoek ter plaatse is volop bezig en we zoeken nog getuigen die mogelijk iets gezien hebben.

Getuigenoproep

Heeft u ten tijde van het incident iemand gezien of heeft u meer gezien over een voertuig dat is weggereden? Neem dan contact met ons op, alle details kunnen helpen. U kunt hiervoor bellen naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.