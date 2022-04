Vertrouwen in politie hoog, maar kan nog beter

Wat is onderzocht?

De politie doet regelmatig onderzoek naar hoe de samenleving naar ons kijkt. Dat is belangrijk, omdat de legitimiteit van de politie staat of valt bij het vertrouwen van mensen. Uit onderzoek blijkt dat dat vertrouwen (blijvend) hoog is. De kracht van de politie ligt volgens burgers in het optreden bij ongeregeldheden, criminaliteit bestrijden en er voor burgers zijn als het er echt om gaat. De politie is betrouwbaar, moedig en hulpvaardig. Elke dag werken politiemensen er hard aan om dat vertrouwen waar te maken.

Toch is er ook een groep kritische burgers, die divers is samengesteld wat betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, grootte van huishouden, etc. De politie wil weten wat de achtergrond van hun onvrede is. Ook is deze keer apart onderzocht in hoeverre burgers met een niet-westerse achtergrond de politie vertrouwen.