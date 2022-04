Getuigenoproep beschieting woonboot

In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 april kreeg de politie rond 03.00 uur de melding dat er zou zijn geschoten op een woonboot aan de Bongerkade. Gealarmeerde agenten gingen direct ter plaatse en constateerden dat er meerdere kogelinslagen zichtbaar waren. Op de boot waren op het moment dat er werd geschoten meerdere bewoners aanwezig. Zij bleven gelukkig ongedeerd.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien aan de Bongerdkade of in de directe omgeving rond het moment van de beschieting. Ook informatie over personen die daar voorafgaand aan de beschieting zijn gezien, kan waardevol zijn voor het onderzoek. Indien mensen de beschikking hebben over (dash)camerabeelden uit de omgeving van die nacht, dan willen rechercheurs die graag bekijken. Contact opnemen met de politie over deze zaak kan via 0900-8844, of via onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Het is ook mogelijk om camerabeelden rechtstreeks naar de rechercheurs te sturen via onderstaande formulier.

2022084339