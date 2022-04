Tien man aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren

De verdachten werden op dinsdag 12 april aangehouden tijdens een actie waarbij op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere invallen werden verricht. Ze variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar en zijn woonachtig in Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Op de verschillende locaties werd op de actiedag in totaal iets meer dan 1,4 miljoen euro cash inbeslaggenomen. Tevens werden op meerdere plekken verborgen ruimtes aangetroffen in meubels en auto’s. Bij de actie waren bij elkaar 225 mensen van politie, Openbaar Ministerie, Douane, gemeente, RIEC en specialisten van Defensie betrokken. Omdat van de verdachten, allen mannen die deel uitmaken van één familie, enkelen sinds hun aanhouding tot afgelopen dinsdag in volledige beperkingen zaten, is er niet eerder over deze zaak bericht.

Op vrijdag 15 april werden negen verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot tot de inbewaringstelling van alle negen. Van twee van heeft de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis geschorst vanwege persoonlijke omstandigheden. Afgelopen maandag 25 april besloot de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank tot de gevangenhouding van de zeven verdachten die nog vast zaten. Vier verdachten voor een periode van 90 dagen, drie verdachten voor een periode van 60 dagen.

Het rechercheteam, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte onder supervisie van een officier van justitie begin 2020 met dit onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat boodschappen- en sporttassen vol met veel cash geld werden verplaatst waarbij ook gebruik gemaakt werd van auto’s met een verborgen ruimte. Een pand in Amsterdam-Zuidoost vormde de ‘hoofdvestiging’. Het geld dat in beslag genomen is en het geld dat door deze verdachten kennelijk werd wit gewassen is vermoedelijk afkomstig uit de internationale drugshandel.

Tijdens het grote onderzoek werden eerder al zijtak-onderzoeken uitgevoerd waarin dergelijke geldtransacties zijn aangetoond. Vele miljoenen euro’s werden daarin onderschept. Zo werd in Purmerend in september 2020 ingegrepen na een tassen-overdracht en werd vijf miljoen euro cash aangetroffen en in beslaggenomen. In een huis in De Kwakel werd in juni 2021 elf miljoen euro cash en 3.000 kilo cocaïne in beslaggenomen.

Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of worden omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergronds bankier is daarmee een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad. Het aanpakken van ondergronds bankieren is dan ook een speerpunt van politie en OM.