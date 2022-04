Getuigen gezocht na overval op woning

De bewoner hoorde rond 21.45 uur de deurbel en deed de deur open. Direct daarna werd de bewoner naar binnen geduwd en stapten twee onbekende mannen de woning in. De twee doorzochten de woning en gingen er met goederen vandoor.



Signalementen

De twee overvallers waren volgens het slachtoffer twee licht getinte jongemannen van 16 à 19 jaar. Beide verdachten droegen gezichtsbedekking en zwarte kleding met capuchon. Een van de verdachte was ongeveer 1.80m lang en de andere verdachte was iets kleiner.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan 0900 8844 voor de politie. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.