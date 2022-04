Man valt uit het raam

Het slachtoffer is met zwaar letsel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning waren meerdere personen aanwezig. Een 21-jarige man en een 23-jarige man (woonplaatsen onbekend) zijn aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit, bijvoorbeeld of het slachtoffer geduwd is. Ook probeert de politie de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan 0900 8844 voor de politie. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.