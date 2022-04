16-jarige Vlaardinger aangehouden in onderzoek steekincident Kortedijk

Vlaardingen - In het onderzoek naar het steekincident van zaterdag 16 april aan de Kortedijk waarbij een 21-jarige vrouw in haar rug werd gestoken, is een 16-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden. Vanwege de impact van het incident deed een groot team van rechercheurs onderzoek en werden al snel beelden van de verdachte getoond in opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond.