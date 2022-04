Herken de daders van overvallen en diefstallen in Bureau Rijnmond

Op 9 april rond negen uur in de avond hebben een man en een vrouw op de Eliotplaats in Rotterdam afgesproken met twee jongens voor een aankoop. De slachtoffers worden echter op een gewelddadige manier beroofd. We laten de beelden van de vermoedelijk minderjarige verdachten zien. Doordat ze mogelijk minderjarig zijn, laten we hun gezichten eerst geblurd zien om hun zo de kans te geven eerst zichzelf te melden, voordat ze herkenbaar worden getoond.



Off-White

Een man en zijn vriendin worden op 22 februari op de Kerlaan in Capelle aan den IJssel vanuit de metro gevolgd door de verdachte. Net buiten het metrostation wordt hij om zijn nek gepakt en wordt mondeling gedreigd dat hij neergestoken zou worden op het moment dat zijn Off-White tas niet af zou geven. Wie zijn deze daders?



Molenvliet

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over ons land. Toch weerhield de storm twee mannen er niet van om een sigarenboer aan de Molenvliet in Rotterdam te overvallen. Met de buit renden ze de winkel uit richting de Smeetlandsedijk. De schrik zat er goed in. Van de daders zijn helaas geen beelden.

Abadanstraat

Het is 23 oktober 2019. Een toen 50-jarige man is in de woning van zijn zus aan de Abadanstraat in Rotterdam waar hij al voor langere tijd verblijft. Rond 10:50 uur wordt er aangebeld en als hij open doet, wordt hij door twee mannen gelijk de woning ingeduwd. De daders hebben een mes bij zich en steken het slachtoffer hiermee. Het slachtoffer is vervolgens met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Recent is via meld Misdaad Anoniem nieuwe informatie binnengekomen. Informatie is zeer welkom!