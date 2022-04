Politie onderzoekt internationale ivoorhandel

Slagtand

De Douane liet de slagtand onderzoeken bij het douane lab. Hier werd onderzoek gedaan naar afkomst van het ivoor en de leeftijd bepaald. De douane heeft hierop Team Milieu Rotterdam ingeschakeld, waarna onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket een onderzoek werd gestart. Een nauwe samenwerking met de Douane en Team Milieu Indonesië is hierbij van grote meerwaarde voor het onderzoek.

Internationale handel

Het team richt zich op de internationale handel in ivoor. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van structurele handel in ivoor. Er zijn namelijk al meerdere zendingen onderschept. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke weg het ivoor precies aflegt en welke personen en/of bedrijven bij deze handel betrokken zijn. Het onderzoeksteam heeft inmiddels meerdere zendingen met ivoor onderschept. De afgelopen tijd is het onderzoeksteam onder meer druk bezig geweest met het in kaart brengen van de handelsroute, het bestuderen van bedrijfsadministratie en het horen van getuigen.

Wildlife crime

Wereldwijd is er veel vraag naar dieren en planten, zowel dood als levend, en producten die hiervan gemaakt zijn. De handel in deze producten is voor veel soorten een oorzaak dat deze dieren met uitsterven worden bedreigd. Bestrijding van zogeheten wildlife crime in Nederland is essentieel om dieren en planten in andere delen van de wereld te beschermen en de biodiversiteit in stand te houden. Daarom zet Team Milieu Rotterdam zich hier samen met onder andere Team Milieu Indonesië voor in. “De olifant wordt met uitsterven bedreigd. Het verkrijgen van slagtanden is niet mogelijk zonder dat de olifant daarvoor wordt gedood. Door ivoor te blijven verhandelen blijft de vraag hiernaar in stand. Dit vormt een grote aantasting van de biodiversiteit. Met dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen in een stukje van de handelsketen”, aldus teamleider Ronald Kreling.

De komende tijd gaat het onderzoek verder. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.