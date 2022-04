Aanhouding na dreiging met luchtdrukwapen

De politie ontving woensdag 27 mei rond 17:50 uur een melding van een conflict aan de Outshoornstraat in Tilburg. Een man zou daar buurtbewoners hebben bedreigd met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Politiemensen stelden direct een onderzoek in en hielden de verdachte aan. In de woning van de verdachte werden meerdere luchtdrukwapens aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Een van de wapens was een wapen dat je in Nederland niet in je bezit mag hebben. Tevens bleek uit onderzoek dat de man onder invloed van alcohol en drugs was.