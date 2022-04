Ruim veertig jongeren uit Arnemuiden beboet voor samenscholingsverbod

Uitnodigingen

De tweede groep waar de rechercheurs zich op richtten, waren ruim veertig jongeren, waarvan hun identiteiten moesten worden achterhaald. Zij overtraden het samenscholingsverbod. Het lukte de politie om deze jongeren te ontmaskeren. De groep ontving half april een brief om vrijdag 22 en zaterdag 23 april op het politiebureau in Middelburg te verschijnen. 36 jongeren meldden zich en legden een verklaring af. Een meisje bleek foutief te zijn geïdentificeerd, haar zaak is geseponeerd.

Met acht jongeren die niet verschenen, wordt nog contact gelegd. Zo'n tien jongeren, die tijdens de jaarwisseling werden gearresteerd, kregen ook al eenzelfde proces-verbaal. De officier van justitie zal later beslissen welke boete wordt opgelegd. Hierbij valt te denken aan geldboetes van ongeveer 400 euro voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Het politieonderzoek is hiermee grotendeels beëindigd.