Twee verdachten in verzet tijdens aanhouding

De politie ontving gisteren rond 19:00 uur een melding dat er een opstootje had plaatsgevonden aan de Haven in Breda. Naar aanleiding van het opstootje spraken politiemensen in de Adriaan van Bergenstraat een van de betrokken personen aan. De man, een 52-jarige Bredanaar, beledigde vervolgens meerdere keren een politieagent. Ondanks meerdere waarschuwing bleef de Bredanaar beledigingen uiten en werd daarop aangehouden voor belediging. Tijdens de aanhouding ging de man in verzet. Hij probeerde een agent in het gezicht te slaan en greep een politieagent bij de keel. Meerdere agenten brachten de verdachte onder controle waarna hij naar het cellencomplex kon worden gebracht.

Later op de avond was het opnieuw raak. Opnieuw ging een man in verzet tijdens zijn aanhouding. De politie ontving rond 20:30 uur een melding dat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Breda een kopstoot had gekregen. De verdachte, een 21-jarige man uit Bavel werd aangehouden en weigerde het politievoertuig in te stappen. Hij ging in verzet en gaf een politieagent een kopstoot. Uiteindelijk staakte de verdachte zijn verzet en kon hij naar het cellencomplex worden gebracht.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.