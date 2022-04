Overval Schijndels cafetaria Lisa in Bureau Brabant

Overval op cafetaria Lisa

Schijndel – Een man met hamer loopt zondagavond 20 februari cafetaria Lisa binnen. Hij heeft zijn gezicht bedekt. Hij roept ‘Money!’ en begint met de hamer hard en meerdere keren op de kassa te slaan. Helaas voor hem gaat die niet open. Het levert alleen een hoop schade op. De eigenaren van de cafetaria zijn echter niet van plan zich zomaar te laten beroven en weten de overvaller de zaak uit te jagen. Hij gaat er zonder buit vandoor. In de uitzending tonen we een reconstructie van de overval en tonen we bewakingsbeelden. Kunt u ons vertellen wie deze overvaller zou kunnen zijn? Deel uw vermoedens met ons!



Betrapte winkeldievegge

Uden – Een vermoedelijk Poolse vrouw wordt op 19 november 2021 in een winkel in Uden betrapt als zij een diefstal pleegt. Een poging van medewerkers om haar aan te houden mislukt, omdat zij zich met geweld daaraan weet te onttrekken. Dezelfde vrouw pleegde die dag waarschijnlijk ook al een diefstal bij een andere winkel in dezelfde straat. Wie herkent haar en weet waar we haar kunnen vinden?



Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 18.15 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en wordt daarna tot en met dinsdagmiddag elk uur herhaald.